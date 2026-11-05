उजियारा बाँटना सीखो तुम, जीवन का यही विधान रहे

आशा का दीप



जब घोर तिमिर छा जाता है,

जब पथ भी दृष्टि न पाता है,

तब एक दीप जलकर जग में,

जीवन का अर्थ समझाता है।



निज तन को तिल-तिल गलाकर,

बाती जलती ज्योति फैलाकर,

क्या यही नहीं जीवन का धर्म,

औरों के हित स्वयं को जलाकर?



मत देख कि कितनी रात शेष है,

मत सोच कि कितनी राह शेष है,

तेरे भीतर जो ज्योति जगी,

वही तेरी सबसे बड़ी आस है।



आँधी आए, तूफान उठे,

घनघोर घटाएँ घिर आएँ,

जो मन में दृढ़ विश्वास लिए,

वे हार कहाँ स्वीकार करें?



मत होना निराश विपदाओं से,

मत हार समय की बाधाओं से,

जो दीप स्वयं जलना जाने,

वह तम से कब भय खाता है।



यदि एक हृदय में आशा जगे,

यदि मन से निराशा दूर हटे,

तो समझो जीवन सफल हुआ,

जब किसी के अधरों पर हँसी खिले।



जलते रहना हे मानव! तुम,

मत करना जीवन से समझौता,

अँधियारा कितना भी गहरा हो,

मन में विश्वास अडिग रहे।



उजियारा बाँटना सीखो तुम,

जीवन का यही विधान रहे,

जब तक साँसों में ज्योति रहे,

तब तक मन में उत्थान रहे।



— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’

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45 मिनट पहले