पास आता था नहीं वो दूर भी जाता न था

इस ज़मीं से उस फ़लक के बीच में क्या क्या न था

जब मेरे नजदीक था वो हौसला मुझमें न था

जा रहे हैं जा चुके हैं लम्हों की कीमत थी क्या

सोचता हूं आज, उस पल मुझको अंदाजा न था

फूल से क्या चाहिए था मुझको खुशबू के सिवा

तोड़कर मुट्ठी में कर लूं ये कभी चाहा न था

जिंदगी को छोड़ दूं या जिंदगी को थाम लूं

साथ या जीता रहूँ अब तक तो कुछ सोचा न था

शाम आती जा रही थी दिन भी ढलता जा रहा

उन नज़ारों से निगाहें मैं हटाता भी न था

जानकर ये और भी हैरत में थे दुनिया के लोग

खो के भी अपना सभी कुछ क्यों मैं पछताता न था

कर भी सकता था मैं क्या अफसोस करने के सिवा

पास आता था नहीं ,वो दूर भी जाता न था

दरिया तेरे उथलेपन का आज भी अफसोस है

तैर सकता था नहीं मैं डूब भी सकता न था

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एक घंटा पहले