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पास आता था नहीं वो दूर भी जाता न था

Anil Pandey

Anil Pandey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            इस ज़मीं से उस फ़लक के बीच में क्या क्या न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरे नजदीक था वो हौसला मुझमें न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा रहे हैं जा चुके हैं लम्हों की कीमत थी क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूं आज, उस पल मुझको अंदाजा न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल से क्या चाहिए था मुझको खुशबू के सिवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़कर मुट्ठी में कर लूं ये कभी चाहा न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी को छोड़ दूं या जिंदगी को थाम लूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ या जीता रहूँ अब तक तो कुछ सोचा न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम आती जा रही थी दिन भी ढलता जा रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन नज़ारों से निगाहें मैं हटाता भी न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानकर ये और भी हैरत में थे दुनिया के लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो के भी अपना सभी कुछ क्यों मैं पछताता न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर भी सकता था मैं क्या अफसोस करने के सिवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास आता था नहीं ,वो दूर भी जाता न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरिया तेरे उथलेपन का आज भी अफसोस है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तैर सकता था नहीं मैं डूब भी सकता न था
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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