हे ! पितरों

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Anil Kumar

Anil Kumar

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                            नदी किनारे बैठा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंजलि में जल भरता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको देने जल आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से मिलने लगता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना आँगन, सूनी देहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना घर का द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बिन जैसे रूठ गया हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का सारा प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद संदूक, पुरानी चिट्ठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी भर संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूते ही फिर खुल जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीता हर त्योहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बातें कहनी थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना था सुनना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो चुपचाप चले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह गया बस कहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने उँगली थाम सिखाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारी छाँह न पाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन है बे-आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तर्पण में जल थोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू अधिक उतर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिदम तुम्हारा है साँसों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप अहर्निश जलता जाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुएँ आएँ, ऋतुएँ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले जग के रंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी दी स्मृतियाँ लेकिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती मेरे संग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बरस इस तट पर आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंजलि फिर भर दूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लौटोगे नहीं—जानूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी तुम्हें पुकारूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल में अर्पित आज तुम्हें है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लोचन -नीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बिन जीवन चलता है, पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बिन जीवन पीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी बहेगी, ऋतु बदलेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन फिर से भर जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिस रिक्ति को तुम छोड़ गए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कौन कभी भर पाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक घर की नींव में साँसें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक मन में धड़कन होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी स्मृति की धीमी लौ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर पीढ़ी में रोशन होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे पितरों! स्वीकार करो यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों का मौन समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल की धारा के संग बहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर का यह तर्पण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पंडित अनिल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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29 मिनट पहले

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