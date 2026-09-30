आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर

तकनीक की दुनिया में यहां,

इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल है।

बीटेक की ये राहें,

नए सपनों का मेल है।



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर,

इस दुनिया को बदल रहा।

रोबोट्स तकनीक के संग,

हर चुनौती को हल कर रहा।



सर्किट्स में बसा ज्ञान है,

चिप्स में छिपा विज्ञान है।

हर पल नयी खोजें,

नयी उम्मीदों की व्याख्यां है।



प्रोजेक्ट्स की चमक में,

कोड्स का बुना जाल है।

बीटेक के हर छात्र के दिल ने,

एक नया चुना संसार है।



प्रौद्योगिकी की मंज़िल दूर नहीं,

ये सफर अजेय हो रहा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और AI के संग,

हमारा भविष्य भी सुनहरा हो रहा।

- ऋतुराज

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एक घंटा पहले