आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   tumhare andheron ko apnaya hai maine...
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तुम्हारे अंधेरों को अपनाया है मैंने...

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम्हारे अंधेरों को अपनाया है मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे उजालों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कहने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे अंधेरों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनाया है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जब कभी भटके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों के मोड़ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थामकर उँगली तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ चलाया है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ख़ामोशियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपे दर्द को पढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अनकहे एहसास को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से समझाया है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों की बेरुख़ी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा आलम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सादगी को ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सितमगर बताया है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा-सुना तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकवे भी किए बेहिसाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी हर शिकायत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराकर सराहा है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने जो खोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपना समझकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की खुशियाँ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पर लुटाया है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते तो वही हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दर्द में साथ दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए हर आँसू को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना बनाया है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, एक-दूसरे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदला-बदली कर लें दिल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तुम्हारा दर्द रख लूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपना दर्द दे दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम सिर्फ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजालों का नाम नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे अंधेरों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीप जलाया है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कहने से कहीं बढ़कर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें तुम्हारी हर कमी समेत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनाया है मैंने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree