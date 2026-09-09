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कभी ख़्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            लफ़्ज़ वो भी कह जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल कभी कह नहीं पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर क्या करे ये कमबख़्त दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी सुनता ही कौन है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नदारद होकर भी परेशान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही तक़दीर के फ़ैसलों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मियाँ, यहाँ तक़दीर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता भी भला किसका ज़ोर है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ख़्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने ही रूठ जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मंज़िल सामने होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर यही तो ज़िंदगी का दस्तूर है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द के पीछे कोई सबक़ ज़रूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर में छुपी एक राह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर इंतज़ार के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बेहतर कल की पनाह है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ऐ दिल, तू मायूस न होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला उसे शुक्र से अपना लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छिन गया उसे सबक़ समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो बाकी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पूरी शिद्दत से जी लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तक़दीर भले हमारे हाथ में न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कोशिश, हौसला और हिम्मत तो अपनी है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद इसी का नाम ज़िंदगी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जहाँ तक़दीर से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान का हौसला बोलता है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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