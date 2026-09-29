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शून्य से विवेकानंद तक

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            झूठे वादों को आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली ललकार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत कहना यह महज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मज़ाक या इंकार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी वाकिफ़ हो सच से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी जानते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कर रहा है वादे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही असल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोर-ए-बाज़ार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निंदा में मसरूफ़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुद निंदनीय होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलौना छिन जाने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मासूम बच्चा ही रोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सोच-समझकर कदम बढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ मेरे देशवासियो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाने वाला ही पाता यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खोने वाला बस खोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कोई विधि का विधान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान का ही फ़रमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना जानोगे इस तंत्र को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगेगा उतना ही नादान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब की थाली को झूठे वादों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलासे नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख से निपटारा पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर शिक्षा का भविष्य सुनहरा चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पढ़ा गए हो अब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जो आज पढ़ा रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो इतिहास नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक सोची-समझी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साज़िश और धोखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी जानते हो कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस वतन की पाक मिट्टी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आने वाला कदम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरक़्क़ी का एक नया मौक़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुम चाहते ही कहाँ हो कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मौक़ा हर हाथ को मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहते हो बस तुम ही चट कर जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये चमन कभी न खिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मासूम जनता तो आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी भोली और बावरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो जून की रोटी भी मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तुम्हारे ही तराने गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दौर था जब नेता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस देश की जनता का अभिमान थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरहद पर जवान और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में डटे किसान ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश की शान थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाकर बनता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस महान राष्ट्र का सच्चा स्वाभिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कहाँ खो गए वो रहनुमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ गया वो हिंदुस्तान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो हर तरफ़ स्वार्थ के ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहरे दिखाई देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासत की भट्टी में इंसानियत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झोंकते दिखाई देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज ख़ामोश हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कल इस आग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुलस जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली नस्लों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही अत्याचारी पुरखे लहराएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखो जो आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय को देखकर भी मौन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शून्य है,पर उस शून्य के भीतर छिपे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महासागर को जाना किसने है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जान गया इस मौन की ताक़त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शून्य का विस्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही विवेकानंद बनकर रच देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया इतिहास हर बार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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