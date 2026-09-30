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जो मुस्कुराता रहा

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            "जो मुस्कुराता रहा..."
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने में एक शोर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर होंठों पर ख़ामोशी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में सैलाब ठहरा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अजीब-सी रोशनी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग समझते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसे दर्द छूता ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसे गिरने का डर नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें क्या मालूम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने गिरकर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की ज़मीन पहचानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई रातें ऐसी थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब नींद दरवाज़े तक आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर लौट गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सिरहाने रखे सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत ज़्यादा थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अब और नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भीतर से किसी ने कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“चल… अभी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उस आवाज़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम नहीं दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस राम कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में बसा लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक करके बहुत कुछ छीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने भी हर कमी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सीख की तरह रख लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पत्थर रास्ते में मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं से हौसले की सीढ़ियाँ बना लीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँसू आँखों से निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं से भीतर की धूल धो ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई पूछता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इतना सहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुस्कुराते कैसे हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कान इसलिए नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि दर्द कम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कान इसलिए है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि दर्द से बड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा विश्वास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने जाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर टूटना अंत नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दरारों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौशनी भी उतरती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख़ामोशी कमजोरी नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रार्थना बन जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर तूफ़ान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर उजाड़ने नहीं आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तूफ़ान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी असली पहचान देने आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ अनकहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मौसम ठहरे हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अब शिकायत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हमने सीख लिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जिसे दुनिया दर्द समझकर छोड़ देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही दर्द कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को उसके भीतर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर तक पहुँचा देता है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मैं चलता रहूँगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थका हुआ सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोश सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर रुकूँगा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मेरी कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दर्द से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"उस विश्वास से लिखी जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने मुझे दर्द के बावजूद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराना सिखाया।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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