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असरात

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            तुम बाज़ार के भाव की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज़ महँगे होते जा रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हैसियत, मेरी चाहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हर _अख़्तियार_ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर होते जा रहे हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें सुना जा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासत के उन भाषणों की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कानों तक तो पहुँचते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल तक नहीं उतरते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें महसूस किया जा सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अभिनेता की आँखों में ठहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस वेदना की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो परदे पर दिखती तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर भीतर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच रुला जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें कुरेदा भी जा सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सूनी और ख़ाली खाइयों की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें कभी उम्मीदें दफ़्न थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अब उनका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई औचित्य नहीं रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहीं न कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना _असर_ रखते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी एक ख़ामोश एहसास बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अधूरी-सी प्यास बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँखों में ठहरी नमी बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी साँसों में बसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनकही आस बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अलग बात है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हें पाने की राह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पहुँच से दूर होती जा रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम्हारा असर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे और क़रीब होता जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से पूछूँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कनों में तुम ही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिमाग़ से पूछूँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़यालों में तुम ही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी से पूछूँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आवाज़ में तुम ही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी हर दुआ के आख़िरी लफ़्ज़ में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस… तुम ही हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भुलाना शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बस में कभी था ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी में नहीं रहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे ज़िंदगी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असर रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल और दिमाग़ में ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रूह के हर कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना असर रखते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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