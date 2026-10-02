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किसी सहरा में बरसात हुई।

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            अपनापन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चुन लिया है मैंने तुम्हीं को अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक बार फिर तुमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और को चुन लिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दर्द मेरा अपना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे इसकी आदत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर डरता हूँ—कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा अपनापन किसी रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें न छू जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हें दर्द देने की आदत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द लेना तुम्हारे बस की बात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, यही एक बात है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मैंने सबसे कही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुमसे अब तक नहीं कही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हारे अपने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जिनके लिए तुम अपने हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के इस अपनेपन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा टटोलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी रहोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन ये अपनापन नहीं होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे जो तुमसे मिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मेरी विरासत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मेरी धरोहर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अमूल्य धरोहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसी भी मूल्य पर नहीं दूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानता हूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मेरा दिल जानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर मेरा ख़ुदा जानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में बिकना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटना, बिखरना और सँवरना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो भी बड़ी शिद्दत और समर्पण से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शिद्दत और समर्पण—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों तुम्हारे ही दिए हुए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मुझमें कहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मैं इनसे अनभिज्ञ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा साथ जो मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरी इनसे मुलाक़ात यूँ हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो एक अरसे बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सहरा में बरसात हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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