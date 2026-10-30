केवल धुएँ से उसकी पलकें भींगीं,

अपनी बनाई हिस्से की रोटी परोस,

वह त्याग में ढलती गई।

धीमी-धीमी आँच पर,

उसकी ख्वाहिशें जलती चली गईं।



सबकी ज़िंदगी अपनी-अपनी,

उसकी ज़िंदगी किसी और की।

आधी ज़िंदगी कहीं और,

बाकी ज़िंदगी कहीं और जी।



सपने की जगह कपड़े बुनते,

चूल्हे-चौके में वह खो गई।

सहनशक्ति की देवी धरती भी,

उसके हाल पर रो गइ।



केवल धुएँ से उसकी पलकें भींगीं,

यह न समझना कि वह रोई नहीं।

अब वह घर से बाहर निकलेगी,

उसकी घर कोई रसोई नहीं!



-अमित कुमार पांडेय"

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28 मिनट पहले