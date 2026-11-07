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अब कोई दोस्त अहबाब ऐसा मिलता ही नहीं

Alok Sharma

Alok Sharma

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                            आसमान में रहता है कहीं दुनियाँ को चलाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने इशारों पर हरदम जहान को नचाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैर गुलशन की करते हुये वो यही सोचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुनर सीख लूँ मैं गुलों से काश मुस्कराने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं कलंदर सब लोग उसी को तो यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद के समंदर में गहरे डुबकियाँ लगाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बात तो तय है यदि मानो तुम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट कर वापस ना आया कभी जाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फितरत ही इंसान की है कुछ ऐसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके एक अहसान कई गिनाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलमिला जाता हूँ तकलीफ़ों मैं जब भी मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदा भेज देता है कोई ना कोई साथ निभाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाशे हैं कई तीर तरकश में मैंने यूँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला नहीं लेकिन अभी तक तीर निशाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैरत होती है नुमाया क्यों नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शम्स हर रोज पूरब में उगाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई दोस्त अहबाब ऐसा मिलता ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांह पकड़ के अपने घर ले जाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलोक जादूगर है वो बेहद आला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर जगाता है इधर सुलाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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