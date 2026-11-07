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आलोक के ख्वाब इन नयनों में पलते हैं

Alok Sharma

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                            सितारे जो रातों में निकलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन में धूप का रूप लेके पिघलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने पहचानना बंद कर दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन शायद सभीके बदलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जमीन जी भरकर तपती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी के सिक्के उसी पर उछलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैकदे में मैकशों को देखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज बहुत गहरे उगलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर के ऊपर पानी चला जाता है तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन हम हाथों को मलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय ने उन्हीं की कदर करी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सदा समय के संग चलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पालने से कम भी नहीं ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलोक के ख्वाब इन नयनों में पलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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