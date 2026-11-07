दिल बनके मुझमें खुदा का दखल है

बजे रात दिन जो दर असल है

दिल बनके मुझमें खुदा का दखल है



सबाया सबर का कहते तो सब हैं

किसी के कलेजे को इतनी ना कल है



यूँ तकता हूँ खुदा को मैं ऊपर

कहाँ आसमानों में उसका महल है



कम जितना सर पर वजन तेरे होगा

लगता ये जीवन उतना सरल है



पल आने वाला किसी ने ना देखा

जी जिंदगी जो अभी का ये पल है



सीधी सी राहों पे चलते ही रहना

चला देर तक ना किसी का भी छल है



भटकता ज़माने में आलोक क्यों तू

हर एक मुश्किल का तुझमें ही हल है

-आलोक

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एक घंटा पहले