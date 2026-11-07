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ध्यान सभी का रखें राम जी बिन ब्याही रहती ना कानी

Alok Sharma

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                            राम का दाना राम का पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुंगे फुर्र हो चिड़िया रानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनने बैठोगे तुम सबकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी अपनी राम कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बात तो गाँठ बाँध लो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले राम की ही मनमानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम की मर्जी राम ही जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ही अचरज क्या हैरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरा राम ने सोना दिन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रैन बनाई सूरमा दानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तौलें सबको बूढ़ी आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हें नयनों में नादानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान सभी का रखें राम जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन ब्याही रहती ना कानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन रहते ना सदा एक से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहें सभी यह दुनियाँ फानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम रतन धन पाया जबसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुईं मगन हैं मीरा रानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें काम सब राम ही पूरन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलोक की तबियत क्यों अकुलानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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