कोरों में इनकी जमा कुछ है पानी

तिरे मेरे जीवन की इतनी कहानी

बचपन बुढ़ापे के दरमियाँ जवानी



समंदर या दरिया कहूँ मैं नयन को

कोरों में इनकी जमा कुछ है पानी



समझ हम ना पाये इसकी हकीकत

भरम में गुज़रती गई जिंदगानी



बसी है वो मुझमें कुछ इस तरह से

होती नुमाया ख्वाबों में नानी



सोचूँ कि उनका कहाँ है ठिकाना

हो जाते जो लोग भी आसमानी



तबस्सुम सी तिरती गई उन लबों पर

कोई बात आई जेहन में पुरानी



चल देगा एक दिन वो देश अपने

उठ जाये आलोक जब दाना पानी

-आलोक

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एक घंटा पहले