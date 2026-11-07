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कोरों में इनकी जमा कुछ है पानी

Alok Sharma

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                            तिरे मेरे जीवन की इतनी कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन बुढ़ापे के दरमियाँ जवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर या दरिया कहूँ मैं नयन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोरों में इनकी जमा कुछ है पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ हम ना पाये इसकी हकीकत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरम में गुज़रती गई जिंदगानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसी है वो मुझमें कुछ इस तरह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती नुमाया ख्वाबों में नानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचूँ कि उनका कहाँ है ठिकाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाते जो लोग भी आसमानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तबस्सुम सी तिरती गई उन लबों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बात आई जेहन में पुरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल देगा एक दिन वो देश अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ जाये आलोक जब दाना पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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