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मिलता खुदा और विसाले सनम भी दीवाने पन की जो हद से भी जाये

Alok Sharma

Alok Sharma

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                            उल्फत कैसे ये जादू जगाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचैनियों में सुकूँ कोई पाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़े कल राधा के हिय को तभी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वेनु मुरली मनोहर बजाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँही कुछ अचानक लगे लौ जो दिल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रमर को कुमुदिनी क्यूँ ना बुलाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रची किसने सोचूँ ये उल्फत की माया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर में मिलने नदी चलती जाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है स्वाद गूंगे के गुड़ जैसा इसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कितना चाहे मगर कह ना पाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगाहों में मस्ती सी रिसती निरंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशबू अलग सी नजर सबको आये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलते हैं मोती उसको यहाँ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरे में गोते जो जाके लगाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलता खुदा और विसाले सनम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवाने पन की जो हद से भी जाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली संकरी अति उल्फत की होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू और मैं का ये अंतर मिटाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलोक आहट सुनकर किसी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़के कलेजा ये जोरों से हाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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