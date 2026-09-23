काल-चक्र और पुरुषार्थ

यदि स्खलित हुआ तू पंथ-मध्य,

तो यह न दिशा का अंत समझ,

यह केवल एक विश्राम-क्षण,

पुरुषार्थ का नव-छंद समझ।



जो गिरकर पुनः सँभल न सका,

उस जीवन का उत्कर्ष कहाँ?

आघात सहे बिन जो निखरे,

उस माटी में वह स्पर्श कहाँ?



यह तम की सघन विभीषिका तो,

केवल प्रभात की आहट है,

कंटक-कीर्ण यह विकट मार्ग,

अमरत्व की जगमगाहट है।



तू भस्म नहीं, पावक है तू,

फिर क्यों हताश, क्यों मौन खड़ा?

तेरी अंतर-ज्वाला के आगे,

यह अंबर भी तो न टिका।



उठ, झाड़ रेणु, सम्मुख देख,

रण-भेरी का आह्वान हुआ,

तेरे ही दृढ़ संकल्पों से देख,

नव-इतिहास निर्माण हुआ।

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