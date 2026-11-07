आप पर मुझे प्यार नहीं आता

आंखों में इंतजार नहीं आता ।

दिल में कोई करार नहीं आता ।।

आप बला की खूबसूरत हो सपना जी ।

लेकिन आप पर मुझे प्यार नहीं आता ।।

-अखी सरस्वती

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17 मिनट पहले