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पर्दा लगा दो

Akash Kumar

Akash Kumar

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                            आशु अभी के अभी बहा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ज़ख्म सारे कही छुपा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पूछेगा तुमसे तुम्हारे बारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाल मस्त है अपना उसको बता दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों में आ गया है बहुत तनाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके घरों के पंखे उतार दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निकल नहीं पाते मन के घर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके घरों में आग लगा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना उन्माद भरा है तुमको लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल को थोड़ा सलीका शिखा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै गिरने वाला हूं अगले मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो अपना हाथ बढ़ा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवक़्त ही रहा जाऊंगा क्या हमेशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ए खुदा वक्त पर घर लौटा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत दिख जाती है सामने कभी कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आंखों पर कोई पर्दा लगा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- ऐ. के. गौतम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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