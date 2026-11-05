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इसकी राह में अच्छे-अच्छों का तेल निकल जाता है।

अजय कुमार

अजय कुमार

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जो कुछ भी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छे के लिए होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख हो या दुःख, ग़म हो या ख़ुशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर परिस्थिति हमें परखने के लिए आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने भीतर से कितने विकसित हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाहर से कितने मज़बूत दिखाई देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका वास्तविक एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल घड़ियों में ही होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की अहमियत मेरी ज़िंदगी में कितनी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी अहमियत दूसरों की ज़िंदगी में कितनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका फ़ैसला हम नहीं करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि वक़्त करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सा मौसम किस मौसम पर हावी होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल मौसम की मर्ज़ी पर निर्भर नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि प्रकृति के अपने कुछ लक्षण होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर मौसम की ताक़त और कमज़ोरी तय करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार और मोहब्बत कोई खेल नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी राह में अच्छे-अच्छों का तेल निकल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात में कोई शक नहीं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा प्यार कभी नहीं मरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो अमर होता है|
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमबख़्त! मरता तो वह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्यार करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अजयकुमार
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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