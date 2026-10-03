अपने आप से भी कुछ नहीं छिपाता।

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अजय कुमार

अजय कुमार

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                            नास्तिकता ईश्वर का विरोध नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उस झूठ का विरोध है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर के नाम पर सत्य बना देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर को न मानना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उतना बड़ा प्रश्न नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना बिना जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बात को सत्य मान लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रश्न करना अपराध नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर वह सोच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो झूठ से पर्दा उठाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह ईश्वर से नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञान से दूर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद सत्य की सबसे बड़ी पहचान यही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसे अपने अस्तित्व के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास की बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सत्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रश्नों से डरता नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो झूठ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अक्सर आस्था का मुखौटा पहनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य होने का दावा करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः ईश्वर मिले या न मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर किसी सत्ता को खोजने की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि अपने भीतर के झूठ को पहचानने की है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य स्वयं से झूठ बोलना छोड़ देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसी दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सत्य के सबसे निकट पहुँच जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और संभव है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर की खोज का अंतिम पड़ाव भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मंदिर, ग्रंथ या तर्क में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उसी निर्मल सत्य में हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप से भी कुछ नहीं छिपाता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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