तेरा दीदार

ख़त्म हो जाती है हर आरज़ू मेरी, तेरे सामने आकर

तेरा दीदार मिला, अब कुछ और मिले... ना मिले।

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15 मिनट पहले