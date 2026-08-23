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हर ग़म की ख़ुशी में वो शामिल हुए

Ajay Singh

Ajay Singh

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                            वो जितने भी अपने ग़म-ए-दिल हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ग़म की ख़ुशी में वो शामिल हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी ख़ुशियों का मेरी जनाज़ा उठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आँखों से कोई ना आसूं गिरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पाकर के जिनसे मोहब्बत की दौलत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें था लगा हमको सब कुछ मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ना साये भी उनके हैं हासिल हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ग़म की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं टूटा बहुत ... बेज़ुबां हो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने चाहा था क्या औ ये क्या हो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग ऐसी लगी इस दिलोजान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जलकर के सीना धुआँ हो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ उनसे हैं रुसवा हम पल पल हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ग़म की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जीवन भी क्या है बस एक सिलसिला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ग़म या ख़ुशी जिसको जो भी मिला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये लम्बा सफ़र इसकी मंज़िल कहाँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ .. दरमियाँ .. तो बहुत फ़ासला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने कहाँ फिर थे हम मिल गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ग़म की...
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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