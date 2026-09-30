नहीं छीन सके हुनर हमारा.

तुम सुख छीन लो मुझसे , मैं अब दुख संग रह लूंगी ,

तुम अमृत पी लो , पी विष प्याला मैं जीवन जी लूंगी !

तुम अपने ऊँचे महलों में , सुरक्षित रह के दिखलाओ ?

मैं तूफानों के संग उड़कर , अम्बर छू के दिखलाऊंगी !



तुम पथ के दीप बुझा दो , पर मैं मंज़िल तक पहुचूंगी ,

मेरे सारे गीत छीन लो , मैं नये गीत रच तुम्हें सुनाऊंगी !

तुम अपने मानसरोवर में , आनंद मना के दिखलाओ ?

मैं दरिया संग बहकर भी , उस तट पहुंच तुम्हें बुलाऊंगी !



जग ने छीना मधुमक्खी से , उसका सारा मधु प्यारा

पर वो दुखी नहीं है अब भी , ये सोच कर जग हारा !

मैंने पूछा मधुमक्खी से—इतनी सुखी हो , तुम कैसे ?

वो बोली धीरे से—सुखी रहने का राज बहुत है गहरा ,

केवल तुमने मधु छीना , नहीं छीन सके, हुनर हमारा !

– अजय शोभने.

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एक घंटा पहले