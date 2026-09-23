मौन पृष्ठों के भीतर

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                            किताबें केवल उत्तर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रश्न भी देती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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जीवन की राहें देती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कथा वही, शब्द वही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अर्थ बदलता जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाठक जब बदलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य नया हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा केवल शब्द नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की पहली पुकार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों की स्मृति और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति का आधार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी हो या कोंकणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भाषा में देश बसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भिन्न स्वरों में मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के सपने हँसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा को केवल बचाना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में उसको जीना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरखों से मिले शब्दों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली पीढ़ी तक देना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य वही जो मनुष्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य के निकट लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हृदय की अनुभूति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे हृदय तक पहुँचाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर मिले या न मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों का दीप जलता रहे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की यह यात्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-डी के कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
18 minutes ago

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