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एक प्यारी झलक मिल जाती।

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हौसलों को मिला ना कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज संदेश तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने किस चाँद के पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो गया वो यार हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले बादलों की ओट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चमकते हैं ये चाँद-तारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर गगन को पैगाम देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्बर के ये नज़ारे प्यारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जो दूर जाते प्रियतम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई एक संदेश तो दे जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने से पहले अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मधुर पैगाम दे जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ गए तुम हमसे ऐसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे हमसे कोई खता हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सूनी राहों की गली में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्या भूल हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलते मौसम की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा यूँ इतराना ठीक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन आँखों को तरसा कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप चले जाना ठीक नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या समझूँ तेरी इस खामोशी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक इशारा दे जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने से पहले अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मधुर पैगाम दे जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाह रही मैं तन्हा रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अधूरी बातें समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के सुंदर भावों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना का एक गीत बुनना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने आकर देखो मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों का कैसा घमासान मेला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वभाव से उन्मुक्त पंछी हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आज पिंजरा अकेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचती हूँ यह बंधन तोड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीले अम्बर में उड़ जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद के सुंदर श्रृंगार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चमकता सितारा बन जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर नहीं बनना मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और के श्रृंगार का गहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो बस तुम्हारी यादों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाँव में ही है रहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन घनघोर काली घटाओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी कहीं खो जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम आते और तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्यारी झलक मिल जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बरसते बादलों के बीच से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई एक संदेश तो दे जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते-जाते अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मधुर पैगाम दे जाते।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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