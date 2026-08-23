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पंख फैलना शुरू हैं

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मयूर पंख सी मस्त उड़ान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल भी ऊँची है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मुकाम सही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपनी उड़ान जारी रखेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कुहासे के बीचों-बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा प्रकाश बिखरने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुल्हन सा रूप धरा धरा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बाधाओं को सिमटने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनमोल विरासत मिली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रकृति का आकाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा कर्त्तव्य है प्रयास करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पंख फैलने दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदमों को रुकने नहीं दूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मंज़िल की राह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुएँ से भी गहरी आंतरिक शक्ति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल जिसका पानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से कोई अलगाव नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम मिलकर पंख फैलाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा भी रुकें नहीं कदम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें तेज़ी से चलने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य का कोई शिल्प-लेख नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी कौन सी राह जो मुमकिन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैल जाने दो इन पंखों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो पूरी उड़ान बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य जैसी ओजस्वी तेज़ी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ में वैसी ही चमक हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशाल स्वरूप के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कदम आगे बढ़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकने न पाएँ कदमों की धाराएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लक्ष्य के करीब हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल के जितने भी रास्ते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब हमने पार किए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ की संख्या भले ही अनेक हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सबके अपने-अपने लक्ष्य हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ज़िंदगी को सफल बनने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुक्त गगन में उड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों से हम विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाओं में एक नई लहर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हमारे कर्म सच्चे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी में भले ही आज कुछ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इनमें बुलंद मुकाम भरे पड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिर भी जाऊँगा तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से अपने पंख फैलाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हँसते-हँसते अब इस मस्त गगन में उड़ जाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कुछ भी मुश्किल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि पंख फैलना शुरू हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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