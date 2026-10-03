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तब ही गोपियाँ दिन-रात कृष्ण का नाम जपतीं।

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            गोपियाँ दिन-रात प्रेम की प्यासी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण के नाम से प्यास बुझातीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहत मन की इतनी है गहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कह कर भी कम न कर पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की निष्ठा में उद्धव का ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्धव कहते कृष्ण से प्रेम तो मोह का जाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण कहते बहती गंगा और समुद्र की लहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से भी कई गुना बढ़कर प्रेम की भावना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में हूँ कहूँ,पर राधे के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समीप रहूँ गोपियों की निष्ठा से बंधा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की इस बहती धारा पर ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्धव कुछ तो ज्ञानी हैं परंतु।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की भक्ति ज्ञान से कई गुना ऊपर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा ज्ञानी पद कह जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रेम के इस मोह से छूट नहीं पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु मैं तो ज्ञान को ही सर्वोपरि मानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बात उद्धव पत्र लेकर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ही गोपियाँ दिन-रात कृष्ण का नाम जपतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्धव करते प्रयास परंतु गोपियाँ कहतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की कोई चंचलता नहीं हमें लगेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें ज्ञान से मुक्त करो और प्रेम में बांधो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते-जाते कृष्ण से कहना मिलें एक बार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूर देना उद्धव संदेश हमारा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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