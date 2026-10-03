कितना भार लिए फिर रहे

इतनी धूप निकल चुकी है,

तब भी यह बाहर टहल रहे,

नन्ही सी जान लिए ,

फिर भी उन पर ,

कितना भर लिए फिर रहे हैं ।

हमको देखो हम तो अपने में मगं ,

चार दिवारी के नीचे ,

शांत पड़े हैं ।

यह जो मधुर मय ,

करने वाली आवाज है ,

यह चिड़िया तब भी ,

कितनी दूर का सफर तय कर ,

इतनी चमकदार धूप में अपने दिल को तपा रही है ।

मेरे प्रिय ,

वह भी शायद यही करें ,

लेकिन हमने कभी उनको ,

इतनी भयभीत धूप में ,

बुलाया नहीं ,

क्या ?

वह सुनेंगे हमारी बात ,

क्या ?

करेंगे हमारी बातें सुन पाएंगे।

इन दोनों की आवाज मेरे दिल के लिए बराबर है,

मुझे चिड़िया से ,

अत्यधिक लगाव हो गया है,

उनसे तो बहुत पुराना है,

उनकी बातें और मन से,

हम तो चिड़िया की सहज भाव से प्रेम कर बैठे,

देख कर जब वह ,

चिड़िया ,

आई धूप में सुनहरी आंखों से ,

हमारी ओर देखकर मगन हो जाती ,

हम भी कुछ कहते थे ,

चिड़ियां तुम मधुर हो ,

चिड़िया तुम मधुर हो।

इतनी धूप निकल चुकी है,

तब भी यह बाहर टहल रहे,

नन्ही सी जान लिए ,

फिर भी उन पर ,

कितना भर लिए फिर रहे हैं ।

- अभिषेक गुप्ता

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एक घंटा पहले