जनाज़ा-जनाज़ा

ये जनाज़ा-जनाज़ा क्या लगा रखा है ऐ सनम,

जो वफ़ा का ज़िक्र पहले हुआ होता,

तो यूँ जनाज़ों में नहीं,

हम साथ जीने-मरने में क़ुबूल होते।"

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18 मिनट पहले