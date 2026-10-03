जमाना आंसू देखा है

कभी किसी से कहकर ,
रो - दोगे ,
तो वह हंस पड़ेंगे ,
लेकिन समंदर के आसमान के सामने ,
रो - कर भी ,
खुद को मग्न कर ,
खुद की मंगल के बाद सोचेंगे।
हस्ती के दामन में ,
फिर भी वह आपको ,
बार-बार पूछेंगे ,
जमाना क्या ?
जमाना क्या करेगा ,
ज्यादा से ज्यादा ,
आपका आंसू देखेगा।
भीतर ही भीतर अपमान कर,
अपने विचारों को और कठोर बनकर ,
आपके आंसू की ओर देखकर ,
मगन होगा,
सामने नहीं तो ,
किसी और के सामने ,
आपकी बातों का उल्लंघन करेगा।
कभी किसी से कहकर ,
रो - दोगे ,
तो वह हंस पड़ेंगे ,
लेकिन समंदर के आसमान के सामने ,
रो - कर भी ,
खुद को मग्न कर ,
खुद की मंगल के बाद सोचेंगे।
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X