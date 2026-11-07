इज़हार

"काश पहले ही इज़हार-ए-वफ़ा कर दिया होता,

तो आज यूँ महफ़िल-ए-ग़म सजाने की ज़रूरत न होती।"

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18 मिनट पहले