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एक कचोड़ी दो समोसा...

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक कचोड़ी दो समोसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम साथ साथ थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी परछाई बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल एक ख्वाब के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पिता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्री के भविष्य के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोहरे में लिपटी हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकान से चूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कचोड़ी दो समोसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी के ख्वाब सहेजते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिंदी के एहसास में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया भर बातों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चर्चा में चिलचिलाती धूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कचोड़ी दो समोसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा बड़ी सरल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धूप छांव में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेजान बनकर जो लड़ता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की ख्यालों में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को ना पहचान सका ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन भीड़ की कयामत में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें लोग क्या कहेंगे ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह निकला बाहर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़कियों की ओर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगमगाती हुई ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांदनी रात में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सुना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कचोड़ी दो समोसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की गलती का फंदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और को पहना देना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जायज नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आवाज उठाना चाहिए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेगुनाहों से ताल्लुक रखने वालों की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या गलती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने हित के लिए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके लिए लड़ रहे हैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप खड़े कहीं ओर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी की आवाज में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बाहर खड़े होकर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको साहस दे रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सरल बात है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह देना या उंगली उठा देना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को क्या बिताती होगी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी क्या ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आब यह पुरुष क्यों ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष एक शब्द नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों बंधन बनता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना भेद रहा स्त्री और पुरुष का शिक्षा का हथियार सदा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको बराबर रखा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी आप कहेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जन्म से लेकर मृत्यु तक के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो भरोसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महात्मा ज्योतिराव फुले पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले पुरुष जिन्होंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज की रूढ़ियों को तोड़कर, सबसे पहले ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पत्नी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अब भी गाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कचौड़ी, दो समोसा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन मर्दों का क्या भरोसा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूढ़ियों की हर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ंजीर को तोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियों का नाता शिक्षा से जोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महापुरुषों पर है पूरा भरोसा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अब नहीं गाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महापुरुषों पर है पूरा भरोसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी कहोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कचौड़ी, दो समोसा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन मर्दों का क्या भरोसा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अभिषेक गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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