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तुम ही राह दिखाओ इस अनजान बादल में

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बहुत जल्दी है तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अभी मेरा वक़्त ख़त्म करोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना न तड़पाओ मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जीवन की अभिलाषा का अंत करोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर एक पंक्ति का उदाहरण लेकर कब तक यूँ ही फिरता रहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सुनो तो ज़रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी हर एक परिभाषा का उत्तर देता रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अब भी मैं शांत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन होकर तुम्हें बस निहारता रहूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बेफ़िक्र होकर इन घने बादलों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को विचारता रहूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अंधियारी रात की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्या-क्या कहना छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंथन के इस उथल-पुथल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने खुद को उलझाना छोड़ दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब धीरे से खुद ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं इस 'सितम' की परिभाषा देने लगा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्याचार को भूलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसकी यादों के साए में जीने लगा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इस बेफ़िक्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नादान पसंद को विचारों में शांत होने दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहस्यों में ऐसा उलझा कि खुद को करवटें बदलते ही पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दुनिया क्या जाने कि मैं किस कदर बेफ़िक्र हुआ हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसती है तो हँसने दे इस दुनिया को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं ज़रा सा फिसला हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम ही बताओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ चलूँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अधिकार क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बेरंग हुई इस रात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे पास मेरे हक का कोई लिखा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही बेफ़िक्र होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या ढूँढूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही राह दिखाओ इस अनजान बादल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं क्या करूँ?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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