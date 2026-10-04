अब हर चुनौती का डटकर सामना किया जाएगा।

जीत के लिए हमेशा अपने को आगे रखूँगा,

हार हो या जीत का परिणाम लास्ट देखा जाएगा।

अंतिम छोर देखा जाएगा रणभूमि में,

अब हर चुनौती का डटकर सामना किया जाएगा।

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1 hour ago