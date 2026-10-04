मैं फिर भी अपना हौसला जगाऊँगा।

महसूस कर रहा हूँ अपनी जीत को,

हार कर भी मैं अपना जश्न मना रहा हूँ।

गिर गया हूँ तो क्या हुआ,

मैं फिर भी अपना हौसला जगाऊँगा।

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एक घंटा पहले