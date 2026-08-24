मैं किताब हूँ!!

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Abhidat Arunkumar Fale

Abhidat Arunkumar Fale

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                            चुप रहती हूँ, मौन हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ज्ञान का स्रोत हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पन्ने खोल के देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों से तुम बोल के देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कहानी, कहीं विज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं छिपा इतिहास महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सितारों की है बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सफलता की सौगात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा, रानी, चाँद, सितारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अंदर रहते सारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर, पर्वत, धरती, गगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पन्नों में है जग मगन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल तुमको खूब लुभाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल नई तस्वीर दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ना चमकूँ स्क्रीन समान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चमका दूँ तुम्हारा ज्ञान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी मन हो थोड़ा उदास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर बैठो मेरे पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दूँगी सपनों को उड़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बन जाऊँगी पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे दोस्ती करके देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की दुनिया पढ़कर देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम तुम्हारी, मैं आधार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ना है सबसे सुंदर उपहार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताब कहे बस इतनी बात—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ज्ञान रहेगा जीवन भर साथ!”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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