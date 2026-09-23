आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kis Kaam ki Daulat
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

किस काम की दौलत

Aanchal

Aanchal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किस काम की दौलत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई हुई सी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सपनों की परियाँ आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के सूने आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मीठी खुशियाँ लाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों पर कोई ख्वाब ठहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चेहरा भी मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना यह दिल गुमसुम सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दुनिया को देखता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस चालबाज़ी वाली दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कदम किसी अनजान की तरफ बढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई अपना मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कदम नफ़रत से दूर हटाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देखना, तीसरे कदम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें खुद समझ आ जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत और शोहरत की चमक से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी खुशियाँ छूट जाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की कमाई से जीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला किसे बुरा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों को पूरा करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी को अच्छा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना याद रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसों में इतना मत खो जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सामने खड़े इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान ही भूल जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राक्षसों के किस्से तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन से सुनते आए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर लालच के राक्षस ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अपने दूर भगाए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नोटों की यह दुनिया भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब सा खेल दिखाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले हाथों को भरती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दिल को खाली कर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की मजबूरी बिकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का दर्द भी बिक जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बीमार सी दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इलाज तक का दाम लग जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोमबत्ती की मोम तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिघलकर फिर जम जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दौलत की आदत इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ आसानी से छोड़ पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार हाथ में आ जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हाथ उसी में फँस जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान कमाता ही रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सुकून पीछे छूट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन रात आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरा चुप हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ पास होने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जाने क्यों उदास हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी किसी भूखे को रोटी देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्यासे को पानी देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी रोते हुए चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस थोड़ी सी हँसी दे देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही वो पल होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी कोई कीमत नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तिजोरी में रखा नहीं जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी कोई गिनती नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात को जब आँखें बंद हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल पर कोई बोझ न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना सा एहसास हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आज कोई मेरे कारण खुश हुआ हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब नींद भी कुछ अलग आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों पर सुकून उतर आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल चुपके से कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैंने कुछ कमाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैंने किसी का साथ निभाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत आखिर किस काम की है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर किसी के काम न आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ऐसी अमीरी किस नाम की है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर में साथ क्या जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पैसा, न घर, न शोहरत, न नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह जाती है बस इंसानियत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी के दिल में अपना मुकाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद असली अमीरी वही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे खर्च करने से घटती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा के लिए मिटती नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree