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मेरी हर धड़कन में मगर, बस तेरा ही नाम रहता है।

Aakash Gupta

Aakash Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            झुकी पलकों के साए में, कोई पैग़ाम रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी इन नशीली आँखों में, इश्क़ का जाम रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा से सुर्ख़ लब हिलाकर, इशारा कर तो दो हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ख़ामोश महफ़िल में, बस तुम्हारा नाम रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपाया आधा चेहरा है, मगर ये नूर कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे हुस्न के आगे, फीका हर मुक़ाम रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र जो तुम उठाती हो, क़यामत लौट आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दिल हर बार तेरी नज़रों का ग़ुलाम रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हुस्न की तारीफ़ में, हर लफ़्ज़ कम पड़ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ख़याल आते ही, ये दिल महक जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मिले या न मिले, ये मुक़द्दर की बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर धड़कन में मगर, बस तेरा ही नाम रहता है। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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