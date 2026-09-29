आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aa bhi jao ki ye jindagi kam hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आ भी जाओ की ये जिंदगी कम हैं

544Ekata BHANU

544Ekata BHANU

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आ भी जाओ कि ये ज़िंदगी कम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नहीं तो हर खुशी कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नई यादें, कुछ पुरानी यादों का एक गहरा ज़ख्म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन ज़ख्मों को भरने के लिए इस जहाँ में मरहम कम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दिल कहता है भुला दो उन यादों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पुरानी यादों को भुलाने के लिए नई यादें कम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कदर खोई हुई हूँ मैं, इस यामिनी की रागिनी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब होश में आने के लिए ये रातें कम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ भी जाओ कि ये ज़िंदगी कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शिकवा हो तो हमें बताओ, हर कोई कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हक़ीक़त तो ये है, सुनने के लिए सबके पास वक़्त कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की इस भीड़ ने खामोश रहने की आदत डालकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पूछते हैं, क्यों तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहटें कम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुल कर रो भी नहीं पाते अपनी हालातों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोने के लिए इन आँखों में अब अश्क कम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ भी जाओ कि ये ज़िंदगी कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा नहीं कि खुद को संभालते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरे ही हैं इस कदर कि अब खुद को समेटने के लिए हिम्मत कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ तो सब अपने भी हैं, पराए भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक तुम बिन ये कायनात कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने की एक तमन्ना है, मरने की एक दुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझन में है ये धड़कन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस अंतस को धड़कने के लिए ये हयात कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ भी जाओ कि ये ज़िंदगी कम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नहीं तो मेरी हर खुशी, हर कामयाबी, हर काबिलियत कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
– एकता भानु 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
55 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree