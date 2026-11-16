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सर्वेश्वरदयाल सक्सेना की कविता- सब-कुछ धीरे-धीरे ही होता है

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            भरी हुई बोतलों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली गिलास-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रख दिया गया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे अँधेरा आएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लड़खड़ाता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास बैठ जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुछ कहेगा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बार-बार भरेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरेगा—ख़ाली करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली बोतलों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली गिलास-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दोस्तो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मौत को नहीं पहचानते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे वह आदमी की हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या किसी देश की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे वह समय की हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या किसी वेश की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब-कुछ धीरे-धीरे ही होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे ही बोतलें ख़ाली होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिलास भरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, धीरे-धीरे ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा ख़ाली होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी मरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस देश का मैं क्या करूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धीरे-धीरे लड़खड़ाता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास बैठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दोस्तो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मौत को नहीं पहचानते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे अँधेरे के पेट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब समा जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कुछ बीतता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीतने को कुछ रह भी नहीं जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली बोतलों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली गिलास-सा सब पड़ा रह जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झंडे के पास देश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम के पास आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार के पास समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाम के पास वेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पड़ा रह जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली बोतलों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली गिलास-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'धीरे-धीरे'—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे सख़्त नफ़रत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस शब्द से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे ही घुन लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनाज मर जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे ही दीमकें सब-कुछ चाट जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस डर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे ही विश्वास खो जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सकंल्प सो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दोस्तो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उस देश का क्या करूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे ख़ाली होता जा रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरी बोतलों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली गिलास-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ा हुआ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं ईश्वर भी नहीं पाना चाहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुझे कुछ भी नहीं है स्वीकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे वह घृणा हो चाहे प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दोस्तो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे कुछ नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ मौत होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे कुछ नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ मौत आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे कुछ नहीं मिलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ मौत मिलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली बोतलों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली गिलास-सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोल की लय धीमी होती जा रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे एक क्रांति-यात्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शव-यात्रा में बदल रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़ाँध फैल रही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक़्शे पर देश के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखों में प्यार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमांत धुँधले पड़ते जा रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम चूहों-से देख रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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