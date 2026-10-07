आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Urdu Adab ›   shariq kaifi famous ghazal hone se mere farq hi padhta tha bhala kya
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

शारिक़ कैफ़ी: होने से मिरे फ़र्क़ ही पड़ता था भला क्या

Kavya Desk

काव्य डेस्क

shariq kaifi famous ghazal hone se mere farq hi padhta tha bhala kya
Urdu Adab 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होने से मिरे फ़र्क़ ही पड़ता था भला क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज न जागा तो सवेरा न हुआ क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब भीगी रुतें नींद के उस पार हैं शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगती है ज़रा आँख तो आती है हवा क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम खोज में जिस की हैं परेशान अज़ल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीमार की आँखों ने वो दर ढूँढ़ लिया क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मक़्तूल को बाँहों में लिए बैठा रहूँ क्यूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जुर्म से लेना है उसे और मज़ा क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार क़फ़स की हो कि घर की मुझे क्या फ़र्क़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तफ़रीह के सामाँ हों मयस्सर तो सज़ा क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा तो कभी रक़्स में बे-ख़ुद न हवा मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मय-ख़ाने के माहौल में होता है नशा क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये धूप की तेज़ी ये सराबों की सजावट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहरा ने जुनूँ को मिरे पहचान लिया क्या
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree