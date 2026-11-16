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Hindi Kavita: भवानीप्रसाद मिश्र की पर्यावरण पर बेहतरीन कविता

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            कहीं नहीं बचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे वृक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ठीक सागर बचे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ठीक नदियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ उदास हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और झरने लगभग चुप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिरता है अँधेरा घुप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन दहाड़े यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बदल गई हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलघर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं नहीं बचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक हरे वृक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं नहीं बचा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक चमकता सूरज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांदनी उछालता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्निग्धता बखेरते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काहे के सहारे खड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्साहवन्त सदियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए चली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा रही हैं वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर झुकाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरेपन से हीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखेपन की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछियों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्कर काटते दल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजर नहीं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जिन पर घोंसले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे वृक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कट चुके हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरे और बंजर हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस बात के लिए रुके हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊबते क्यों नहीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तरंगहीनता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सूखेपन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठते क्यों नहीं हैं यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि भर दें फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक निर्झरों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों पहाड़ों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन से!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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