अरुण कमल की कविता- धोखा दे जाते हैं पुराने निशान

इन नए बसते इलाक़ों में

जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए-नए मकान

मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ



धोखा दे जाते हैं पुराने निशान

खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़

खोजता हूँ ढहा हुआ घर

और ज़मीन का ख़ाली टुकड़ा जहाँ से बाएँ

मुड़ना था मुझे

फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का

घर था इकमंज़िला



और मैं हर बार एक घर पीछे

चल देता हूँ

या दो घर आगे ठकमकाता



यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है

रोज़ कुछ घट रहा है

यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं

एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया

जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ

जैसे बैशाख का गया भादों को लौटा हूँ



अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ

और पूछो—

क्या यही है वो घर?



समय बहुत कम है तुम्हारे पास

आ चला पानी ढहा आ रहा अकास

शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर



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1 hour ago