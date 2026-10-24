आज का विचार: निर्मल वर्मा

क्या कोई अपने तन की त्वचा और मन की मैल से बाहर आ सकता है? कहीं भी जाओ, ये दोनों चीज़ें पीछा नहीं छोड़तीं।

- निर्मल वर्मा



एक घंटा पहले