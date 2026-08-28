बलबीर सिंह 'रंग' की कविता- अब भी युग के परिवर्तन में थोड़ी-सी देर है

अब भी युग के परिवर्तन में थोड़ी-सी देर है।



युग कभी बदलता नहीं, बदलती युग की परिभाषा,

संघर्षों में सदा पनपती नव-युग की आशा,

जन-मन के युग आवाहन में थोड़ी-सी देर है।



जीवन भर यों गम्भीर नहीं रह पाएगा सागर,

बन्दी प्रवाह के साथ नहीं बह पाएगा सागर,

लहरों के ताण्डव नर्तन में थोड़ी-सी देर है।



अधखिले मनोहर फूल सूख कर धूल नहीं होंगे,

आँधी, पानी, मलयानिल के प्रतिकूल नहीं होंगे,

सम्भावित, प्रलय प्रभंजन में थोड़ी-सी देर है।



शोषण का जीवन के पोषण से मेल नहीं होगा,

वैभव के हित उत्थान पतन का खेल नहीं होगा,

विप्लव के खुले निमंत्रण में थोड़ी-सी देर है।



तम की विभीषिका देख नहीं घबरायेगी सविता,

कल्पना लोक की कला नहीं कहलायेगी कविता,

कवि के सर्वस्व समर्पण में थोड़ी-सी देर है।



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1 hour ago