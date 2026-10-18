आज का विचार: कमलेश्वर

जिसे कोई बतानेवाला नहीं होता, वह सब काम ख़ुद ही सीख लेता है…सीखना पड़ता है।

- कमलेश्वर

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