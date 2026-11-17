आज का विचार: भर्तृहरि

आलस्य मनुष्यों के शरीर में महाशत्रु है और उद्योग के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, जिसके करने से दुःख नहीं आता।

- भर्तृहरि



1 hour ago