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आज का विचार: रवीन्द्रनाथ टैगोर
हर बच्चा यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर का मनुष्य से विश्वास अभी नहीं उठा है।
~ रवींद्रनाथ टैगोर
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एक घंटा पहले
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